انتقادات لمحمد رمضان بسبب فيديو مسلسله “البرنس”.. وطارق الشناوي: “كارثة”





أعلن الفنان محمد رمضان انتهاء تصوير مسلسله الجديد “البرنس”، بمقطع فيديو ظهر خلاله مع فريق عمل المسلسل واقفًا على مسافات متقاربة دون ارتداء الكمامات والقفازات، والالتزام بالتعليمات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد وهو ما عرضهم للانتقادات من المتابعين.

وما زاد من حدة المشهد، هو إعادة نشر محمد سامي مخرج المسلسل، للفيديو، فزادت حدة التعليقات بين جمهور المخرج.

وجاءت بعض التعليقات كالتالي: “هي كورونا مجتش عندكم ولا إيه؟”، “إزااي التجمعات دي؟”، “تجمعات أهي”، “ودي أسرع طريقة لانتشار كورونا”، “وبيقولوا للناس الشقيانة خليكم في البيت وتبطل تجمعات طيب وانتوا؟”.

ومن جانبه أعرب الناقد الفني طارق الشناوي، عن استياءه من الفيديو، مؤكدًا إنه يدل على غياب المسؤولية والقدوة، منتقدًا محمد رمضان: “غلطة رهيبة طبعًا، محمد رمضان أرتكب حماقة كبيرة وتجاهل كل القواعد والواجب الاجتماعي”.

واضاف “الشناوي”، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”: “غياب الإحساس بالمسؤولية والقدوة أنت مش مجرد مواطن بيخالف التعليمات لأ أنت قائد رأي، والمكانة دي أنت خدتها بناءً على حب الناس ليك، وبالتالي يجب أن تبادله بالحب”.

وأكد الشناوي، إنه ليس ضد استكمال الأعمال الفنية لكن يجب استكمالها مع مراعاة الوضع الراهن: “أنا مش ضد إن الأعمال الفنية يتم استكمالها بالمناسبة ورأي أن الاستوديو زي المصنع زي البنك ما الناس بتروح البنوك، بس بيحصل إجراءات احترازية وأولها مساحات التباعد فمينفعمش المنظر ده لإنها كارثة متكاملة الأركان”.

واستطرد: “الشهرة بتسعد الفنان وبياخد مميزات كبيرة لكن كمان عليها واجبات يعني إذا كان أنت ليك منافع منها بتاخدها كمان عليها واجبات زي الضريبة يجب أن تسدد ولازم تعرف أنك قدوة للناس وعليك واجب اجتماعي يجب ألا تفرط فيه وتفكر ألف مرة قبل الإقدام على أي خطوة سواء بالكلمة أو بما ينشر”.

وأكد طارق الشناوي أن ما فعله رمضان يضر به: “رمضان لا يتعامل مع موقعه اللي ارتقى ليه كنجم مشهور ومحبوب، وده هيضره كثيرًا، لإنه عليه واجب اجتماعي ومع الاسف الواجب الاجتماعي أغلب النجوم لا تؤديه، لكن رمضان مش بس لا يؤدي الواجب الاجتماعي لكنه له دور سلبي في نشر الفوضى بينما البلد بتسعى للانضباط لمواجهة هذا الكابوس، وكورونا مبتهمش بس من يصاب بها، لكن بتهم كل الناس، ومثال عندما تعافى رئيس الوزراء البريطاني من كورونا، كان مؤشر جيد للعالم أجمع، وليس عائلته أو بريطانيا، فالمسألة إنك انت بتهدد حياتنا جميعا وفيه خطأ كبير ارتكبته”.

ورفضت نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقييب أشرف زكي، التعليق على الأمر.

وحاول “مصراوي”، التواصل مع الفنان محمد رمضان ومخرج المسلسل محمد سامي، للرد، ولم يتسن لنا الوصول إليهم، حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

مسلسل “البرنس”، من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويقوم ببطولته محمد رمضان، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

مصراوي

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