بعد أيام من البحث… العثور على جثة طفل داخل معدة تمساح





عثرت السلطات الإندونيسية على بقايا جثة طفل عقب أيام من البحث، داخل معدة تمساح.

ووفقا لما نشره موقع “أنتارا”، كان الطفل صاحب الست سنوات يسبح في النهر برفقة أصدقائه، وعند المغادرة لم يعثر رفاقه عليه.

وتم إبلاغ قوات الشرطة التي استمرت في البحث عن الطفل لأيام، دون جدوى.

وفي ذات يوم، لاحظ السكان وجود تمساح ضخم يبلغ طوله نحو 4 أمتار بالقرب من النهر، ليتم الاشتباه في مسؤوليته عن اختفاء الطفل.

بالفعل حضر رجال الشرطة، وأطلقوا النار على التمساح وقاموا بشق معدته ليعثروا على بقايا الطفل.

وقامت السلطات بتسليم بقايا الطفل لوالده حتى يدفنها.

يذكر أن فصيلة التماسيح المخططة، يصل طول الذكور فيها أحيانا إلى سبعة أمتار ويمكن أن يصل وزنها إلى طنين.

وتستوطن هذه الفصيلة الساحل الشرقي للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، وشمال أستراليا.

سبوتنيك

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