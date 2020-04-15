هل مكيفات الهواء ساعدت في انتشار كورونا؟ دراسة صينية تجيب





أظهرت دراسة أجريت على عشر حالات إصابة بفيروس «كورونا» من ثلاث أسر، كانت تتناول العشاء في نفس المطعم، في جنوب الصين أن مكيفات الهواء ساعدت في انتقال قطرات الرذاذ بينهم، طبقا لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية اليوم (الأربعاء).

وأضافت الصحيفة أن «تدفق الهواء القوي من مكيف الهواء ربما نشر قطرات الرذاذ» بين ثلاث طاولات، طبقا للتقرير البحثي، الذي استند إلى الإصابات في مدينة غوانغتشو في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.

وطبقا لتقرير البحث، الذي جرى تحت قيادة جيانيون لو، من مركز غوانغتشو للأمراض المعدية والوقاية منها فإن المطاعم كان يتعين عليها أن تزيد المساحة بين الطاولات وتحسن التهوية لتقليص مخاطر الإصابة.

والمريض الأول من ضمن المرضى العشرة الذين شملتهم الدراسة في غوانغتشو عاد في 23 يناير من مدينة ووهان، حيث تم الإعلان عن أول حالة إصابة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان هذا الشخص قد تناول طعام الغداء مع ثلاثة من أفراد أسرته في اليوم التالي، في أحد المطاعم، التي ليس بها أي نوافذ وكان يتم تشغيل مكيف هواء في كل طابق.

الشرق الأوسط

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