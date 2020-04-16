وفاة الفنان المصري أحمد دياب





توفي الفنان المصري أحمد دياب، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 75 عاما، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية حادة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، معربة عن “حزنها الشديد لفقدان فنان من عباقرة الدراما في مصر”.

وقالت النقابة في بيان لها: “ننعى بكل الأسى والحزن الفنان الراحل أحمد دياب الذي وافته المنية اليوم، راجين من الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة”.

ونعى عدد من النجوم الفنان الراحل أحمد دياب، وعلى رأسهم الفنان عمرو محمود ياسين الذي قال عبر صفحته الرسمية فيس بوك :”إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في الفنان أحمد دياب”.

وأحمد دياب هو طليق ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، فقد تزوجها قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل عنها منذ فترة طويلة، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

وشارك دياب في العديد من الأعمال الدرامية، آخرها أداؤه دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل “عفاريت عدلي علام”، بجانب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور “حيدر باشا”، والعديد من الأعمال الأخرى.

إرم نيوز

شارك الموضوع :





