محلية الخرطوم تشدد على إستكمال حصر الأسر الفقيرة لتقديم الدعم خلال فترة الحظر





شدد معتمد محلية الخرطوم اللواء (م) الطاهر عبد الله محمد صالح على ضرورة إستكمال حصر جميع الأسر الفقيرة المستهدفة بالدعم الاجتماعي النقدي والعيني المباشر المزمع توزيعه خلال فترة الإغلاق الكامل وتطبيق حظر التجوال بالولاية للحد من انتشار جائحة كورونا، ووجه المعتمد خلال زيارته لوحدتي الشجرة وجبرة الإداريتين جنوبي الخرطوم بضرورة الدقة في إجراء الحصر وفقاً للبيانات الحقيقية لجميع الأسر والتي تقع تحت دائرة الفقر بما فيها القطاعات غير المهيكلة من العاملين لضمان توصيل المساعدات الإنسانية بما فيها الخاصة بشهر رمضان المعظم.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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