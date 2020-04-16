أفكار لكيفية الاستفادة من حجر الـ(٣) أسابيع إعلامي يطرح فكرة الزراعة وتجاوب كبير معها





وجد المنشور الذي كتبه الإعلامي أحمد عبد القادر المهتم بتطوير الصورة الذهنية، تفاعلاً كبيراً من قبل الشباب والفتيات، حيث طرح أحمد من خلال منشوره فكرة لكيفية قضاء أسابيع الحجر والاستفادة منها استفادة قصوى، حيث قال: (فكرة من اليوم لحدي ما قبل يوم السبت الموافق أول أيام الحظر الشامل في السودان، البداية اشترِ شتلات أو بذوراً لخضروات متنوعة عشان تستعد للزراعة المنزلية).

(اتواصل مع مبادرة حلم أخضر بيساعدوك بشتلات بسعر مخفض أو بيدلوك على مشاتل بتوفر البذور أو الشتول).

شوف أي برميل بوهية أو شوال مقاس كبير فاضي أو أي خيار بديل مشابه ليهو واملاهو تراب صالح للزراعة، أدخل اليوتيوب واحضر الشرح المبسط لكيفية زراعة كل نوع بشكل منفصل أو أطرح أسئلتك في القروبات السودانية المهتمة بالزراعة وحتلقى إجابات وافية.

راعي زراعتك واعتني بيها وشاركنا بصور لحصادك على الهاشتاق #منتجات-الحظر-المنزلي- في-السودان واعرض لينا منتجاتك اللي نجحت في حصادها والاستفادة منها في طبخكم ليها في البيت.

– أخيراً.. بإذن الله حتكون دي أجمل 3 أسابيع تمر عليكم وإنتو في البيت).

يذكر أن الفكرة قام كبير من المهتمين بمشاركتها حتى تصل لأكبر قدر من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

صحيفة آخر لحظة

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