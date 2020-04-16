الأواني المنزلية .. حضور رغم الغلاء التاجر عثمان: إقبال كبير على الفايبر و(الحفاظات)





تحتل الأواني المنزلية أعلى قائمة احتياجات رمضان بالرغم من أنها تعتبر من الكماليات، إلا أن أغلبية الأسر تضعها ضمن الأساسيات لاستقبال رمضان، والشاهد أن الأسواق هذه الأيام ومنذ أسبوع ورغم كورونا، تشهد ازدحاماً ملحوظاً من قبل النساء لشراء (عدة رمضان)، ولنتعرف على الجديد والأسعار ومدى الإقبال على الأواني التقت (آخر لحظة) بالتاجر عثمان عمر الذي قال إن الأسعار متفاوتة وسأعرفكم عليها: (بداية الحفاظات) وسعرها يبدأ من ستمائة جنيه ويصل إلى ألف وأربعمائة جنيه حسب الحجم وأيضاً الشركة، أما حافظات الساخن بارد فهناك أيضاً مقاسات أصغر مقاس سعره خمسمائة جنيه، وأكبر مقاس ألف وأربعمائة وخمسون جنيهاً.

وبالنسبة لأنواع الأواني (جك، كباية) فهناك البلاستيك والقزاز والفايبر والأكثر إقبالاً هذا العام هو الفايبر، لأنه جميل في الشكل ومتين وجودته عالية، كما أنه (موضة)، وعن أسعاره ذكر عثمان أن الطقم به عدد (جكين) وستة كبابي تبدأ أسعاره من ألف وستمائة جنيه، ويصل إلى ألفين ومائتين جنيه حسب نوع الفايبر. وعن الإقبال الكبير أيضاً هناك إقبال على (صحن) العصيدة و(صحن القراصة) وهما أيضاً من الأواني التي تظهر في رمضان فقط، وهو صحن وعليه غطاء ومنقوش وسعره أربعمائة جنيه، وعن سعر (المصافي) الكبيرة ذكر أنها تبدأ من مائتين جنيه وتصل إلى ثلاثمائة وخمسين جنيهاً حسب الجودة والمقاس.

صحيفة آخر لحظة

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