حاكم نيويورك يمدد الإغلاق حتى 15 مايو





أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم (الخميس)، تمديد الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو (أيار). وفيما عرض بيانات تشير إلى تحسن الظروف، أضاف: «علينا مواصلة القيام بما نفعله».

وقال كومو، في الإحاطة الصحافية اليومية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أود أن أرى نسب الإصابات تنخفض أكثر»، لافتاً إلى أنّ 606 أشخاص توفوا في الساعات الـ 24 الأخيرة بسبب الإصابة بكوفيد – 19 في الولاية، في أدنى حصيلة في 10 أيام.

وأظهر إحصاء لوكالة «رويترز» للأنباء أن وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 31 ألف شخص الخميس، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليعلن توجيهات لإعادة تشغيل الاقتصاد.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا من كورونا في العالم، وتضاعف عدد الوفيات فيها في أسبوع واحد فقط.

الشرق الأوسط

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