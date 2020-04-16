ترامب يكشف تفاصيل خطته لإعادة فتح الاقتصاد في ظل كورونا





تتكون من 3 مراحل، في الأولى منها، قد تعاود أماكن كبيرة مثل المطاعم وقاعات السينما، العمل، مع فرض صارم للمباعدة الاجتماعية. وقد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثالثة، قد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتزامه التحرك لإعادة فتح اقتصاد بلاده مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وذلك وفق خطة تدريجية تسير على ثلاث مراحل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الخميس، في مؤتمر الصحفي اليوم من البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن؛ للحديث حول آخر مستجدات وتطورات تفشي الفيروس بالبلاد.

وقال ترامب في تصريحاته “السلطات ستعيد فتح الاقتصاد وترفع القيود المفروضة بسبب كورونا تدريجيا”، مشيرا إلى أن “إغلاقا طويل الأمد من شأنه إلحاق ضرر ضخم بالصحة العامة”.

وأضاف موضحًا أن “تنفيذ تلك الخطة ستتم بطريقة حذرة، وأن إعادة فتح البلاد ستتمّ على مراحل “ولايةً تلو الأخرى” لتجنب موجة جديدة من الفيروس.

وذكر أنه أبلغ حكام الولايات التي لم تتضرر من الفيروس، أن بعضهم سيمكنه إعادة فتح ولايته بحلول أول مايو/أيار أو قبل ذلك.

وتابع: “المواطنون الأصحاء سيعودون للعمل إذا سمحت الظروف وعلينا الاستعداد لسيناريو عودة فيروس كورونا في الخريف”.

وأردف قائلا “واستراتيجياتنا سوف تحمي كبار السن وغيرهم من المعرضين للمخاطر مثل القوات العسكرية وأصحاب المهارات والمواهب لمتابعة سير الأعمال”.

وأوضح ترامب كذلك أن “الولايات المتحدة فعلت حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا؛ وذلك لدعم الشركات وقطاع الأعمال في البلاد ومواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بالبلاد”.

واعتبر ترامب أن الاستراتيجية التي اتبعتها إدارته لمحاربة فيروس كورونا سمحت بإنقاذ حياة مئات الآلاف من الأشخاص، مؤكدا أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة أدنى بكثير مما هو في دول أخرى.

ولفت إلى أن “الإدارة الأمريكية تحقق تقدماً في مكافحة معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن منحنى الإصابات حالياً ثابت ولا يشهد صعودًا.

وأضاف أن الولايات المتحدة أجرت أكبر عدد من فحوصات كورونا في العالم، مؤكدا أنها ستعزز قدراتها على الفحص.

وأشار إلى أن الجهود ستركز على رصد أي تفشي جديد لفيروس كورونا في المستقبل واحتوائه بسرعة.

ولفت إلى أنه في حال عاد الفيروس في الخريف، فستضمن توجيهاته استعداد البلاد للعمل وتجاوز المخاطر بسرعة.

كما دعا ترامب للحذر وتفادي دخول الفيروس من الخارج من جديد.

وبيّن ترامب أن الولايات المتحدة تمر بأقسى الظروف منذ الحرب العالمية الثانية، ووجه تعاطفه للعائلات التى تعاني من تفشي كورونا سواء على المستوى الصحى أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

ووفق ما نشره البيت الأبيض، فإن خطة ترامب لإعادة فتح الاقتصاد تتضمن في المرحلة الأولى تشغيل المطاعم وقاعات السينما.

وأضافت الخطة أنه قد تُستأنف حركة الرحلات غير الضرورية وتفتح المدارس أبوابها مجددا في المرحلة الثانية.

أما في المرحلة الثالثة، فقد يعود أصحاب الحالات المرضية إلى المخالطة الاجتماعية.

وأوضح البيت الأبيض أن الولايات التي تستوفي بعض المعايير، مثل انخفاض حالات الإصابة بالفيروس طيلة 14 يومًا، ستكون قادرة على البدء في تنفيذ مراحل تلك الخطة.

وبلغت إصابات كورونا في الولايات المتحدة، حتى مساء الخميس، أكثر من 654 ألف شخص، توفي منهم ما يزيد عن 31 ألفا، بحسب أرقام منصة “ورلدو ميتر” التي ترصد مختلف الإحصائيات حول العالم.

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و175 ألفا، توفي منهم أكثر من 145 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء بالعالم.

واشنطن/الأناضول

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