جنوب إفريقيا.. نحو 400 مدرسة تتعرض للتخريب والسرقة خلال حظر التجوال





تعرض ما يقرب من 400 مدرسة للتخريب والسرقة خلال فترة حظر التجوال التي فرضت بالبلاد لمدة 3 أسابيع؛ ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلت بها، الجمعة، وزيرة التعليم الابتدائي بجنوب إفريقيا، أنجي موتشيكا.

وقالت الوزيرة إن 397 مدرسة دمرت بهدف السرقة في جميع أنحاء البلاد في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال فترة حظر التجوال، مشيرة إلى أن المعدات التعليمية والتدريسية وأشياء أخرى سُرقت من المدارس.

وأوضحت أن أكثر أماكن استهدفت في تلك المدارس هي الصفوف التي بها معدات تكنولوجيا الاتصال، وأماكن تخزين الأغذية، معربة عن أسفها “لقيام مجرمين في مجتمعنا بتدمير البنية التحتية الخاصة بأطفالهم”.

ولفتت إلى أن التحقيقات التي أجريت بخصوص الحادث أسفرت عن توقيف 44 شخصًا حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن المدارس بجنوب إفريقيا كانت معطلة طيلة فترة حظر التجوال التي استمرت 3 أسابيع.

ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد 2783 إصابة من بينهم 50 حالة وفاة.

جوهانسبرغ/الأناضول

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