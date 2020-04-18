“فيروس” يلغي زفاف حفيدة الملكة إليزابيث





كشفت تقارير إعلامية، الخميس، أن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

كانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس آذار، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام في مايو آيار.

وقال مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين “لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر. إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت. سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد”.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى قصر بكنغهام للحصول على تعليق.

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