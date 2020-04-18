أمريكي يهدد “بإطلاق نار جماعي” على من لا يرتدي الكمامات





هدد رجل أمريكي بإطلاق نار جماعي على زبائن أحد المتاجر لأنهم لا يرتدون الكمامات الواقية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقالت شبكة “يورو نيوز” إن الشرطة في فلوريدا اعتقلت روبرت كوفنر البالغ 62 عاماً بعدما توعد في منشور على حسابه في فيسبوك بأنه “سيفرغ كل مشط رصاص يملكه” في متجر بابليكس في منطقته لأن قلة من الزبائن تضع الكمامات وتلتزم اجراءات الوقاية.

وقال كوفنر في منشوره “هل يتطلب الأمر إطلاق النار على بعض الأنانيين الحقيرين مثلكم في موقف السيارات لإيصال الرسالة؟”، وأضاف “ثقوا بي، الفيروس ليس الشيء الوحيد الذي يمكن أن يتسبب بهلاككم”.

وقال بيان للشرطة في سيربينغ، على بعد 135 كيلومتراً من أورلاندو، إن “هذه أوقات عصيبة، لكن لا توجد أعذار لتوجيه تهديدات كهذه”.

وأضاف البيان “الأمر ليس دعابة أو مجرد مزاج سيئ. إنها جريمة سنأخذها دائماً على محمل الجد، وسيذهب من يقوم بها إلى السجن”.

ووجهت الشرطة إلى كوفنر الاتهام بالتهديد بتنفيذ إطلاق نار جماعي، لكن تم الافراج عنه لاحقاً بكفالة بلغت 30 ألف دولار ومصادرة أسلحته، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تصل وفقا لسلطات البلاد إلى 60-65 ألف شخص.

كما أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن “هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله”. وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار في شكل مدفوعات مباشرة.

سبوتنيك

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