السعودية: اكتشاف 1132 إصابة جديدة بـ«كورونا» ثلثاها عبر المسح النشط





سجلت السعودية، اليوم (السبت)، 1132 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، نحو ثلثيها من خلال المسح النشط، توزعت في مختلف المدن، في أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة في البلاد، بعد الاعتماد على عدة مناهج للفحص، بينها المسح النشط.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن 740 حالة اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما 191 حالة من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وبقية الحالات الـ201 هي حالات مخالطة اجتماعياً.

وأشار المتحدث إلى أن زيادة الفحوصات تساهم في الوصول للمصابين قبل تأخر حالاتهم، مؤكداً أن الفرق المختصة تواصل عمليات المسح في مساكن العمال، بفرق التقصي الميداني المدربة على مناهج محددة التي تتضمن خبراء ومترجمين لعدة لغات، وأن كل من تثبت إصابته يحصل على الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف الدكتور العبد العالي، أن إجمالي الحالات في المملكة بلغت 8274 حالة، بينها 6853 حالة نشطة، منها 87 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأشار العبد العالي إلى أن إجمالي حالات التعافي ارتفع بشفاء 280 حالة إضافية، ليصل مجموع المتعافين من الفيروس في السعودية إلى 1329 حالة شفاء.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 92 حالة.

وجددت وزارة الصحة السعودية، التأكيد على الالتزام بقيود التباعد الاجتماعي وتدابير منع التجول.

الشرق الأوسط

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