صابر الرباعي: قاعد في بيتي من شهرين.. والفنان لازم يكون قدوة للناس





علق الفنان التونسي صابر الرباعي على اشتراكه في أوبريت ”أنت أقوى”: معدن الفنان يجب أن يظهر في ظل الظروف الصعبة للشعوب فلا يجب أن يغفل دوره الاجتماعي ومساندة الناس وقت المحن

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري: أن أزمة كورونا أعادت توزيع الأوراق من جديد في كل المجالات وليس الفن فقط ، لافتًا إلى أن الأطقم الطبية يضحون بأرواحهم حاليًا لذلك يجب دعمهم ومساندتهم.

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وتابع: ”حجم الخطر والضرر المترتب على كورونا سيكون مرهونًا بمدى التزامنا ووعينا بالتعليمات الصحية” ، معقبًا: ”أنا موجود في البيت منذ شهرين علشان لازم أكون مثالًا للالتزام وقدوة للناس في القوانين الصحية.. وبقول للناس سد دارك واحمي بلدك من تفشي المرض”.

بوابة فيتو

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