فيديو: ”القراي” يثير ضجة بمواقع التواصل بحديثه عن عدم حفظ آيات القرآن عن الإبل مادام ماعندنا إبل





اثار حديث لمدير المركز القومي للمناهج السودانية الدكتور “عمر القرّاي” ضجة واسعة في اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن عدم ضرورة حفظ آيات القرآن التي لانطبقها، مثل إيات زكاة الإبل.

وقال “القراي” في مقطع فيديو متداول: (الصحابة في الحقيقة كانوا رجال كبار لمن ينزل القرآن يقولوا نحن بنحفظ الآيات البنطبقها، وقالوا لو حفظنا أكثر مما نطبق نخشى على أنفسنا من النفاق).

وأضاف “القراي”: ( إذا انت ما عندك ابل ما تمشي تحفظ زكاة الابل، الآيات البتوري زكاة الابل، انت ابل ذاتو ماعندك، احفظ الآيات التانية، دا اتجاه الدين).

وتحدث “القراي” في مقطع آخر قائلاً: ( ما بنطالب الطفل بحفظ القرآن، اسي هم بقروا كانوا الطلبة في سنة اولى في الروضة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، عشان يقولوا ليهو الارض حاتتكسر والحاجات حاتقع، عشان يخلو الطفل وهو صغير يعيش في ذعر).

الخرطوم: ابومهند العيسابي

السوداني

القراي” يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي القراي: إذا ماعندك ابل تحفظ آيات الإبل لشنو! Geplaatst door ‎موقع النيلين‎ op Dinsdag 21 april 2020

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