فيديو: ”القراي” يثير ضجة بمواقع التواصل بحديثه عن عدم حفظ آيات القرآن عن الإبل مادام ماعندنا إبل

اثار حديث لمدير المركز القومي للمناهج السودانية الدكتور “عمر القرّاي” ضجة واسعة في اوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بحديثه عن عدم ضرورة حفظ آيات القرآن التي لانطبقها، مثل إيات زكاة الإبل.
وقال “القراي” في مقطع فيديو متداول: (الصحابة في الحقيقة كانوا رجال كبار لمن ينزل القرآن يقولوا نحن بنحفظ الآيات البنطبقها، وقالوا لو حفظنا أكثر مما نطبق نخشى على أنفسنا من النفاق).
وأضاف “القراي”: ( إذا انت ما عندك ابل ما تمشي تحفظ زكاة الابل، الآيات البتوري زكاة الابل، انت ابل ذاتو ماعندك، احفظ الآيات التانية، دا اتجاه الدين).
وتحدث “القراي” في مقطع آخر قائلاً: ( ما بنطالب الطفل بحفظ القرآن، اسي هم بقروا كانوا الطلبة في سنة اولى في الروضة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، عشان يقولوا ليهو الارض حاتتكسر والحاجات حاتقع، عشان يخلو الطفل وهو صغير يعيش في ذعر).
الخرطوم: ابومهند العيسابي
السوداني
القراي” يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي
القراي: إذا ماعندك ابل تحفظ آيات الإبل لشنو!
Geplaatst door موقع النيلين op Dinsdag 21 april 2020
7 تعليقات
دا ما دين يا القراى دا حد إعتقادك وتفكيرك!!الجابك معروف وفهمه معروف!!!!لو مشكلتك بقت فى القرآن الكريم وحفظه وانت لا زلت موجود على رأس المركز القومي للمناهج و البحوث؟؟؟؟؟ إنت ومن معك (ما بنيا على خطأ فهو خطأ )فالتذهبوا جميعاً أو أشتاتا،،، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا
يجب مراجعة كل التعديلات التي تمت فيه عهده في المناهج التدريسية
والله يا قحت العملتوا في السودان ربنا حينتقمه منكم الليلة قبل بكرة وحتشوفوا ..
بالله عليكم دا فهم دا ..يعني نعزل القرآن يا اخي انت احفظ واعمل بالمطلوب منك العمل به ، اذا انت ما عندك ابل غيرك عنده ولم احفظ اكون عارف اذا عندي حق شرعي ام لا
الزول دا مجنون هو عايش وين الصحابه حافظين القران كله ما تقعد تفتي من راسك وتقعد تغير في المناهج انتا باسلوبك دا بتخرب التعليم زول جاهل
( إذا انت ما عندك ابل ما تمشي تحفظ زكاة الابل، الآيات البتوري زكاة الابل، انت ابل ذاتو ماعندك، احفظ الآيات التانية، دا اتجاه الدين).
العقل زينة و الجهل أم المصائب
للمعلومية مافى آيات فى القرآن أصلاً بتبين زكاة الأبل ..!! بيان زكاة الأنعام كلها فى السنة فقط..
يعنى نحنا نمرق من خور الكيزان نقع فى خيران قحت.. الله المستعان
( إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم ) السودان فيه الكثير من الإبل ، أمال البعر اللي بيعوسوا به الكسرة نجيبه من مصنع الشوكولاتة ؟؟؟؟
برضو احسن من الكيزان على الاقل يحترم الصحابة و يقدسهم
الكيزان قالوا انهم نجحوا فيما فشل فيه الصحابة
المهم الجمهوريين ديل عندهم مذهب ديني يختلف عن دين السودانيين و ما بنفعوا معانا لانهم عاوزين يطبقوا الرسالة الثانية فيمن لا يؤمن بها و هذا لا يجوز