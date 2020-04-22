“الصحة العالمية”: كورونا مستمر معنا لفترة طويلة





المدير العام للمنظمة تيدروس غيبريسوس ألمح غيبريسوس إلى عدم عزمه الاستقالة من منصبه، قائلا: “مسؤوليتنا هي إنقاذ الأرواح. سأركز على التغيير في الاتجاه الأفضل لهذه المنظمة وعلى الجائحة، وسأواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ الأرواح”.

الأناضول

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن استمرار خطر فيروس كورونا حول العالم لفترة طويلة.

وقال في موجز صحفي مصور: “غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لفيروس كورونا، غالبية سكان العالم عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف غيبريسوس: “أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة”.

وكانت المنظمة قد حذرت قبل أيام من تخفيف إجراءات الوقاية المفروضة حاليا في العديد من دول العالم.

وألمح غيبريسوس، إلى عدم عزمه الاستقالة من منصبه، قائلا: “مسؤوليتنا هي إنقاذ الأرواح. سأركز على التغيير في الاتجاه الأفضل لهذه المنظمة وعلى الجائحة، وسأواصل العمل ليلا ونهارا لإنقاذ الأرواح”.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية حققت “تحولًا كبيرًا” منذ توليه منصبه.

وأضاف أن الجائحة في معظم دول غرب أوروبا تنحو نحو “الاستقرار” أو “الانخفاض”.

وتابع: “رغم أن الأرقام منخفضة، إلا أننا نرى وتيرة ارتفاع مقلقة في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية وشرق أوروبا”.

يأتي ذلك في وقت توجه فيه الولايات المتحدة انتقادات لاذعة لمنظمة الصحة العالمية، متهمة إياها بسوء إدارة أزمة كورونا.

الأناضول

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