“بيعمل نمرة وبيستعبط”… محمد إمام يرد على طلب محمد رمضان بالعمل مع الزعيم





رد الفنان المصري محمد عادل إمام، على تصريحات الفنان محمد رمضان بشأن رغبته في التمثيل مع الزعيم عادل إمام، في أحد الأعمال الفنية.

وأوضح محمد إمام، في حوار مع الصحفي ربيع هنيدي، أنه “تلقى بالفعل اتصالا من محمد رمضان من أجل طلب المشاركة مع عادل إمام في أحد الأعمال الفنية، قائلا: “هو كلمني فعلا وقالي بس أنا مقولتش لآبويا”.

وتابع: “هو بيكلم وبيعمل نمرة وبيستعبط وبيقولها بالعشم وبيهزر، لكن أنا مقولتش لأبويا عادل إمام، ولأن إحنا كنا معرفة وعارفه”.

وأضاف محمد إمام: “لكن هو حبيبي جدا وكنا شلة واحدة زمان مع هيثم زكي وأحمد فهمي، لكن الظروف حاليا أبعدتنا”، موضحا: “أنا معجب بأغانيه الأخيرة ولن أغني مثله لأنني مركز في التمثيل”. قائلا: “خليه هو نجم في الغناء وأنا نجم في السينما”.

وكان الفنان محمد رمضان قد كشف عن طلبه من الزعيم عادل إمام أن يقف أمامه كضيف شرف في عمل فني في اتصال هاتفي لنجله محمد، مشددا على أنه يتمنى تقديم شخصية الفنان الراحل أحمد زكي في عمل فني.

وأكد رمضان في حوار سابق مع الكاتب الصحفي ربيع هنيدي، حبه وتقديره للفنان عادل إمام، كاشفا أنه سبق وأن أخبر نجله الممثل محمد إمام، أنه مستعد للظهور كضيف شرف في أي عمل فني من بطولته، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن، مضيفا أنه سيكون شرفا له الظهور في عمل من بطولة عادل إمام.

سبوتنيك

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