إغلاق سوق الدندر احترازيا لمنع تفشي كورونا





وقف الأستاذ مزمل عبدالصادق المدير التنفيذي لمحلية الدندر اليوم علي سوق مدينة الدندر الذي شهد اغلاقا تاما وفق الأوامر التي أصدرتها المحلية بموجب قانون لجنة الطوارئ لمجابهة وباء كورونا ضمن الخطط الاحترازية لمنع تفشي كورونا.

و قد اشرفت اللجنة الأمنية بالمحلية علي تنفيذ القرار داخل السوق الذي شهد اغلاقا للمحلات التجارية والطلمبات بإستثناء حالات الطوارئ.

وأوضح عبدالصادق خلال جولته صباح اليوم بأنه تم فتح منافذ للبيع بالأحياء وذلك بهدف إمداد المواطنين بالمواد الاستهلاكية الضرورية .

واشار الي ان الاوضاع بمحليته مستقرة ، مهنئا المواطنين بقدوم شهر رمضان الكريم سائلا المولي ان يجعل الشهر العظيم خيرا وبركة علي البلاد والعباد وأن يرفع فيه البلاء والوباء.

وكانت اسواق ولاية سنار الكبري قد أغلقت تماما اليوم باستثناء الصيدليات والمخابز. وتحصل المواطنون على احتياجاتهم من اسواق الأحياء.

سونا

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