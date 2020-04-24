حفر أكثر من 11 بئرا وصيانة شبكات المياه بمدني





أعلن المهندس أحمد مصطفى جار النبي مدير عام هيئة مياه ولاية الجزيرة أن برامج الهيئة لهذا العام استهدف توفير المعينات الأساسية لتحقيق المطلوب لزيادة عدد الآبار ومحطات التنقية حيث تم حفر أكثر من (11) بئرا مصحوبة بصيانة شبكات المياه بمدينة مدني وتركيب شبكات جديدة بمدينة أبو عشر وشبكة مياه رفاعة بطول 6 كيلو .

وكشف جار النبي في تصريح (لسونا) عن إكتمال العمل بمحطتي مدني الجديدة وأم مغد بنسبة تجاوزت ٩٧% من الأعمال لدخول العمل خلال العام الحالي ، كما تم الإتفاق على تنفيذ محطة تنقية مياه المناقل لإنتاج 20 ألف متر مكعب مياه في اليوم إضافة لصيانة طلمبات محطات مدني والقرشي والمناقل وتوفير مروقات ومطهرات المياه لمجابهة فصل الخريف .

و عزا مدير مياه الجزيرة قطوعات المياه خلال الفترة الماضية لعدم إستقرار التيار الكهربائي ، مؤكدا استقرار الإمداد الكهربائي ، وأضاف أن التحدي الأكبر للهيئة يكمن في كيفية إدارة وتشغيل عدد (3400) مصدر مياه في جميع محليات الولاية .

سونا

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