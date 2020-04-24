توزيع 4000 من المطبوعات لدرء كورونا بسنار





أكدت الاستاذة عوضيه عبد الرحمن أحمد مدير إدارة الجودة بوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية سنار أن قسم مكافحة العدوى بإدارتها قام بتوزيع (4000) من المطبوعات والملصقات لمدراء الخدمات الصحية بمحليات الولاية السبع في اطار درء جائحة كورونا .

وأضافت الأستاذة عوضية أن الملصقات والمطبوعات توضح كيفية غسيل وفرك الايدي وكيفية لبس الكمامة وكيفية عمل المعقمات، مشيرة الى توزيعها على كافة المؤسسات الصحية بالولاية، مؤكدة مواصلتهم للعديد من الانشطة التي تبصر المواطن بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه .

سونا

شارك الموضوع :





