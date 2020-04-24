المفتي: “6” سدود انهارت خلال سنة في العالم موثقة ومخاوفنا إزاء السد الأثيوبي حقيقية





أوضح د. أحمد المفتي، خبير الرى، مدير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان أن العالم شهد إنهيار أكثر من 6 سدود، خلال سنة واحدة، وذلك في معرض التوضيح بشأن حديث بعض المهتمين باستبعاد فرضية واحتمال إنهيار سد النهضة الأثيوبي. وأضاف المفتي، عندما تحدثت عن انهيار بوابة واحدة، من خزان يوغندي في المنشور السابق، اتصل بي البعض، موضحين أن انهيارات السدود حول العالم، أكثر من ذلك بكثير، وأردف المفتي في تعميم قائلاً لقد خصصت ذلك المنشور للسد اليوغندي، لقرب مكانه من سد النهضة، ولكن أعلم تماماً، كثرة انهيارات السدود حول العالم خلال عام واحد، وكلها موثقة، بالصوت والصورة، ومنها (6) سدود هي سد بولاية تكساس، و(3) سدود بالبرازيل، وسدّين بروسيا، باقليم كراسنويارسك وسيبيريا. وقال المفتي نتمنى أن تقنع تلك المعلومات الحكومة بأن مطالباً خاصة المتعلقة بأمان سد النهضة هي مطالب في غاية الأهمية لأنها تعتمد على وقائع حقيقية، مشيراً إلى أهمية أن توضح تلك المعلومات للمواطن السوداني، خاصة في الولايات المجاورة لسد النهضة، ليعرف أن المخاطر حقيقية، وأنه ينبغي التحسب لها على النحو الذي نقترحه، وأن يتحركوا لدعم موقفنا المناهض والمطالب بدراسة الأمان، وبيّن المفتي أن خطر الانهيار يقع على الجميع، وليس علينا وحدنا.

يجدر ذكره أن إنهيار البوابة في السد اليوغندي نجم عنها غرق العديد من القرى في الشمال اليوغندي، ويخشى عدد من الخبراء السودانيين من إنهيار كلي جزئي أو كلي للسد الأثيوبي ومايترتب عليه من مخاطر على السودان والدول المجاورة.

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