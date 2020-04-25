ترامب: هناك تراجع بأعداد ضحايا كورونا ببعض الولايات





أشار إلى أن معدلات الإصابة بولاية نيويورك انخفضت بنسبة 50%، فيما انخفض معدل الوفيات بنسبة 40%، وفي لويزيانا انخفضت الإصلابات من 25 إلى 15%.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده تشهد انخفاضا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في بعض الولايات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الجمعة، خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي، من البيت الابيض.

وأضاف موضحًا أن “المؤشرات فى 18 ولاية تتحسن بشكل كبير بالنسبة للعدد الإصابات بفيروس كورونا، كما انخفض عدد الوفيات: ، مشيرًا إلى أن “هذه الولايات تسير على الطريق الصحيح لإعادة افتتاح الأعمال”.

وأشار إلى أن معدلات الإصابة بولاية نيويورك انخفضت بنسبة 50%، فيما انخفض معدل الوفيات بنسبة 40%، وفي لويزيانا انخفضت الإصلابات من 25 إلى 15%.

واقتصاديًا أعلن الرئيس أنه وقع على حزمة مساعدات بمقدار 320 مليار دولار للعمالة، موضحًا أن إدارته حققت تقدما كبيرا في مواجهة الفيروس خلال السبعة أيام الماضية.

وفي وقت سابق الجمعة، وقع ترامب على قانون إعداد حزمة دعم جديدة لحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا، بقيمة 484 مليار دولار.

وأضاف ترامب، أنه تحدث مع تيم كوكن الرئيس التنفيذي لشركة أبل، وتضمن حديثهما توقعات لوضع الاقتصاد بعد إعادة فتح الولايات.

وتابع موضحًا أنه يعمل الآن مع إدارته لإعادة بناء المخزون الاحتياطى من معدات الحماية الشخصية للعاملين فى الرعاية الصحية.

ومن ناحية أخرى ذكر ترامب، أنه لا يوجد عقار حتى الآن ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تقوم بالعديد من الاختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد الفيروس القاتل.

وتراجع ترامب عن تصريحاته بشأن حقن مرضى فيروس كورونا بمواد معقمة ومطهرة ومنظفة كعلاج محتمل، قائلا إنه كان يتحدث حينها بسخرية، وجاء رد ترامب بعدما أثارت تصريحاته استغرابا واسعا وأصابت الخبراء بالذهول.

وكان ترامب صرح خلال إفادته الصحفية اليومية الخميس بأن على العلماء استكشاف ما إذا كان تسليط أشعة تخترق أجسام المصابين بفيروس كورونا أو حقنها بمادة مطهرة قد يساعد في علاجهم من المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.

هذا فيما شدد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في مؤتمر الجمعة، على أن الإدارة الأمريكية تحقق تقدما في مواجهة الفيروس.

وقال بنس، إن الجميع سيشهد قريبا تراجعًا كبيرا لفيروس كورونا.

في سياق متصل أعلنت مسؤولة بخلية الأزمة الأمريكية، أن 5.1 مليون مواطن أمريكي خضعوا لاختبار فيروس كورونا في مختلف الولايات.

وأكدت الخلية أنه تم إجراء 72 تجربة على عقاقير مختلفة مضادة الفيروس، مضيفة “نقوم بعدة اختبارات لاستخدام الأجسام المضادة ضد كورونا”.

وأردفت قائلة “هيئة الغذاء والدواء وافقت على جملة اختبارات لمواجهة كورونا”.

وتجاوز، الجمعة، عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة 50 ألفا.

يأتي ذلك مع زيادة الإصابات والوفيات يوميا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بجائحة كورونا.

ووفق أحدث بيانات نشرتها جامعة “جونز هوبكينز” الأمريكية، فإن عدد الوفيات بلغ 50 ألفا و31، والإصابات 870 ألفا و468.

من جانب آخر، تتصدر نيويورك قائمة المدن الأكثر تأثرا بالفيروس، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 270 ألفا، وتوفي فيها نحو 21 ألف شخص.

وتأتي نيوجيرسي في المرتبة الثانية بنحو 100 ألف إصابة، تليها ماساتشوستس بما يقارب 46 ألفا.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بعدد الإصابات بالفيروس بـ219 ألفا و764، تليها إيطاليا بـ 189 ألفا و973.

وحتى الساعات الأولى من السبت، أصاب كورونا أكثر من مليونين و826 آلفًا بالعالم، توفي منهم نحو 197 ألفا، وتعافى نحو 780 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المختص برصد ضحايا الفيروس.

واشنطن/الأناضول

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