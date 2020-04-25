ثغرة بأجهزة آيفون ربما أتاحت سرقة بيانات نصف مليار هاتف





تعتزم شركة “آبل” إصلاح ثغرة قالت شركة أمنية إنها ربما عرضت أكثر من نصف مليار هاتف “آيفون” للاختراق.

وهذا الخلل البرمجي، الذي يوجد في أجهزة “أيباد” أيضاً، اكتشفته شركة “زيكوبس” المتخصصة في أمن الهواتف المحمولة، والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً أثناء تحقيقها في هجوم إلكتروني متطور تعرض له أحد العملاء نهاية عام 2019.

وقال زوك أفراهام، الرئيس التنفيذي لشركة “زيكوبس” إنه عثر على دليل على أن هذه الثغرة تم استغلالها في ما لا يقل عن ست عمليات اختراق إلكترونية.

واعترف متحدث باسم شركة “آبل” بوجود خلل في النظام البرمجي للبريد الإلكتروني التابع لشركة “آبل” على أجهزة “آيفون” و”آيباد” والمعروف باسم “ميل آب”. وقال إن الشركة توصلت إلى حل للخلل سيكون متاحاً، ضمن التحديث القادم لملايين الأجهزة التي بيعت عالمياً.

ورفضت “آبل” التعليق على بحث أفراهام الذي نشر الأربعاء والذي يشير إلى أن الثغرة يمكن الولوج إليها عن بعد وأنها استُخدمت بالفعل في اختراق أجهزة مستخدمين من كبار الشخصيات.

وقال أفراهام إنه وجد ما يدل على أن برنامجاً خبيثاً استغل الثغرة في نظام تشغيل هواتف “آبل” منذ يناير/كانون الثاني 2018. ولم يستطع تحديد هوية المخترقين.

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