بايرن ميونخ يطرح كمامات للبيع





كشف نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن إطلاقه عملية لإعادة تدوير آلاف الأوشحة وإنتاج أقنعة وجه غير طبية (كمامات) وبيعها للجماهير، على أن يخصص العائد لبرنامج خيري أطلقه لاعبان بالفريق لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال يورج فاكير، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ، يوم الجمعة:من أبرز اهتماماتنا أن نقدم إسهامات إيجابية خلال الأزمة الحالية في ظل تفشي وباء كوفيد-19. ومن منطلق توجه الاستدامة، تقرر إعادة استخدام الخامات الخاصة بأوشحة بايرن في شيء آخر جيد.

وكان من المقرر توزيع الأوشحة التي تم إعدادها بمناسبة مرور 120 عاماً على تأسيس النادي، خلال مباراة الفريق أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي، لكن جميع المنافسات توقفت في ظل تفشي الوباء، وفي حالة إقامة المباراة في وقت لاحق، يرجح أن تقام بدون جمهور.

وقرر النادي تخصيص عائدات بيع الأقنعة لبرنامج “لنركل كورونا” الخيري، الذي أطلقه جوشوا كيميش وليون جوريتسكا، لاعبا بايرن ميونخ، والذي جمع حوالي أربعة ملايين يورو (3ر4 مليون دولار) حتى الآن.

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