مجرمون يستخدمون حقنة “كورونا” للسطو في ألمانيا





أخذت الجرائم شكلا آخرا في مدينة كريفيلد الألمانية في زمن الكورونا، حيث هدد المجرمون العاملين بحقنة كورونا.

قام لصان، رجل وامرأة، بتنفيذ عمليتي سطو مماثلتين في كريفيلد، حيث اعتديا على سوبرماركت وهددا الموظفين بحقنة كورونا، لسرقة الطعام والملابس، بحسب ما نقلته “دي دبليو”.

وأوشك الموظفون إلقاء القبض على اللصين، يوم الأربعاء 22 أبريل/نيسان، إلا أن الرجل أخرج حقنة من جيبه وقال أنها حقنة كورونا ما أثار خوف العاملين وهكذا تمكن المجرمين من الفرار.

ومازالت الشرطة تفتش عن اللصين اللذين تم التعرف عليهما خلال كاميرات المراقبة، وتبين أن المجرمين رجل يبلغ 37 عاما وامرأة تبلغ 41 عاما.

ولدى السلطات سجل للزوجين فهما معروفان بإدمانهما على المخدرات وليس لديهما عنوان مسجل والبحث عنهما مستمر.

وسجلت ألمانيا 2055 حالة إصابة جديدة اليوم، ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 152.438، وارتفع عدد الوفيات المسجلة 179 ليصل إلى 5500 كما تعافى 109.8 شخص منذ بداية الأزمة.

سبوتنيك

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