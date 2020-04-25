ليست حقنة المطهرات فقط.. 8 مرات صدم فيها ترامب العلماء





“الحقنة العجيبة”.. ترامب يدافع عن نفسه ويبرر بعد الانتقادات

– ترامب أقترح أيضا أن الأشعة فوق البنفسجية، حتى وإن كانت من مصدر إضاءة داخلية، قد تكون واقيا محتملا من الإصابة بالفيروس، وهو ما يتناقض مع نصائح العلماء.

– الجمعة الماضي، ومع تجاوز حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة حاجز الخمسين ألفا ، أصدرت إدارة الغذاء والدواء تحذيرا بشأن مخاطر عقار الملاريا الذي روج له ترامب مرارا، كعلاج لمرضى فيروس كورونا.

وحذر كل من عالم الفيزياء الفائز بجائزة نوبل ستيفن تشو، الذي تولى منصب وزير الطاقة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والبروفيسور إم غرانغر مورغان، الذي عمل كمستشار لإدارات حكم ديمقراطية وجمهورية، من أن تصريحات الأشعة فوق البنفسجية والمطهرات “قد تؤدي في النهاية لإيذاء مواطنين لا يستمعون للأطباء”.

وأشارا إلى حالة في ولاية أريزونا، حيث أساء زوجان تفسير تصريحات ترامب التي روج فيها لعقار الملاريا واستخدما مواد كيماوية ذات صلة بالعقار، وكانت النتيجة أن توفي أحدهما.

وصدر تحذير من إدارة الغذاء والدواء، الجمعة، بسبب تقارير عن الآثار الجانبية الخطيرة للعقار، وحالات الوفاة التي نتجت عن استخدامه كأحد العقاقير الخاضعة للاختبارات.

سكاي نيوز

شارك الموضوع :





