السعودية ترفع جزئيا حظر التجول وتبقيه على مدار 24 ساعة في مكة





– قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد إن الملك سلمان أصدر أمرا برفع جزئي لحظر التجول في كل مناطق المملكة ليصبح من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء ابتداء من يوم الأحد مع إبقاء حظر التجول الكامل طوال الأربع والعشرين ساعة في مكة.

وسمح الأمر أيضا بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية،وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، خلال الفترة من السادس من رمضان حتى 20 من نفس الشهر ابتداء من يوم الأربعاء 29 أبريل نيسان حتى يوم الأربعاء 13 مايو أيار.

رويترز

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