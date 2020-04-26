مجلس الدفاع اللبناني يوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل لأسبوعين





أوصى المجلس الأعلى للدفاع في لبنان الحكومة يوم الجمعة بتمديد إجراءات العزل لمواجهة كورونا لمدة أسبوعين حتى العاشر من مايو أيار لكنه قال إنه يجب استعادة العمل في بعض القطاعات الاقتصادية تدريجيا في الأسابيع المقبلة.

وفي ظل أزمة مالية تسببت في التخلف عن سداد ديون سيادية وخفضت قيمة العملة، أمر لبنان بإغلاق معظم الشركات ومطار بيروت وفرض حظر التجول ليلا للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة قرار التمديد خلال جلسة يوم الجمعة.

وتراجعت الإصابات الجديدة إلى حد كبير في الأسابيع القليلة الماضية. وسجل لبنان 696 حالة إصابة بالفيروس و 22 حالة وفاة حتى الآن. وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة يوم الجمعة.

وقال مجلس الدفاع إنه يجب تمديد فترة العزل ”لتجنب موجة ثانية من الوباء من شأنها أن تشكل كارثة لا تحتمل“.

ووضع المجلس جدولا زمنيا من خمس مراحل، تبدأ الأولى في 27 أبريل نيسان والأخيرة في الثامن من يونيو حزيران على أن يعود للحكومة تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيُسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ووفقاً للمراحل الزمنية وضمن شروط معيّنة.

رويترز

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