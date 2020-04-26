شعور بالندم والافتقاد.. هل تعود أصالة لطارق العريان؟





يبدو أن فصل الختام في علاقة المطربة السورية أصالة وزوجها السابق المخرج طارق العريان لم يكتب بعد، رغم الإعلان عن انفصال الثنائي بالطلاق في شهر يناير الماضي بعد زواج استمر 12 عاما.

حيث عادت أصالة لتثير الجدل بحديثها عن طليقها في تسجيل صوتي تلفزيوني، مؤكدة أنها وجميع أفراد أسرتها يفتقدون طارق العريان في شهر رمضان.

وحول إمكانية توجيه الدعوة له من أجل حضور الإفطار ردت قائلة “والله ما بنعرف شو الظروف”، لتتحدث بعدها عن مشاعرها في شهر رمضان المبارك، حيث تتواجد لديها بعض المشاعر الخاصة.

ومن بين تلك المشاعر الندم على بعض ما فعلت من ردود أفعال، مؤكدة أنها ارتكبت أخطاء فادحة في العام الماضي وبداية العام الجديد، وتحاول أن تجد طريقة للاعتذار عنها، خاصة أنها لا تعرف الأسباب التي دفعتها لذلك.

وأشارت إلى أن الانشغال بالمسؤوليات ووجود الخلافات التي تتخللها هذه الأمور، تجعل الإنسان في مرحلة من مراحل عدم التوازن، وهو ما يدفعه للتصريح بأشياء يندم عليها فيما بعد.

وبعد أن كشفت أصالة عن افتقادها لطارق العريان على مائدة رمضان، أثارت جدلا واسعا وتكهنات حول إمكانية عودتها إلى زوجها السابق من جديد، خاصة أن الفترة الماضية شهدت أقاويل تتحدث عن احتمالية العودة بينهما، فهل تأتي تلك التلميحات لتعزز من تلك الفرص؟

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