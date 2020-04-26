نانسي عجرم تكشف عن اتباعها “عادة ترفضها” خلال الحجر المنزلي





كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، عن عاداتها خلال الحجر المنزلي، المفروض لاحتواء تفشي وباء “كورونا” العالمي، وإن كانت علاقتها بتناول الطعام تغيرت بسبب الظروف الحالية.

وأكدت في لقاء عن بعد مع برنامج “سهرانين معاكم بالبيت”، المذاع على فضائية “إم بي سي”، ومن تقديم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والمطرب المصري أحمد فهمي، أن الحجر المنزلي لم يؤثر على شهيتها تجاه الطعام مثل السابق، ولكن ما زاد عندها في الوقت الحالي هو الإقبال على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى شرب القهوة بكميات كبيرة.

وأشارت نانسي عجرم إلى أن والدتها هي السبب في شربها للقهوة بغزارة لكونها عاشقة لها، وعندما تزورها في كل مرة بالمنزل تشاركها شرب القهوة، لافتة إلى أنها أصبحت تتناول من 3 ألى 4 أكواب في اليوم، وهو الأمر الذي ام تكن ترغب فيه بسبب تأثير القهوة الثقيل عليها.

ونفت نانسي عجرم وللمرة الأولى في لقاء تلفزيوني أنباء حملها في طفل رابع، مؤكدة أنها ترحب بأن ترزق بالأولاد والبنات على حد سواء، ولا يوجد لديها أفضلية في جنس المواليد.

وطرحت نانسي عجرم الأسبوع الماضي أغنيتها لتتر مسلسل “سكر زيادة”، المعروض خلال رمضان 2020، والذي يشهد اللقاء الفني الأول بين الفنانتين نبيلة عبيد ونادية الجندي، اللتين كانتا من أهم نجوم شباك التذكر في دور العرض السينمائية خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

والأغنية تحمل اسم “العمر”، وهي كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، ومن إنتاج صادق الصباح.

سبوتنيك

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