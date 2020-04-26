التلفزيون القومي يربك السودانيين برفع آذان المغرب قبل موعد الإفطار





أحدث تلفزيون السودان ربكة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، يوم الأحد قبل حوالي سبع دقائق من امساكية افطار رمضان.

مما أثار ضجة واسعة في منصات التواصل الاجتماعي، وطلب بعضهم فتوى حكم افطارهم بناءً على هذا الأ ذان.

وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر.

علق أحدهم متهكماً على السلطة في السودان: أصبح علينا قضاء يومين، حتى الآن في رمضان، ربنا يستر لقدام.

ولم تعلق إدارة التلفزيون او تعتذر حتى ساعة تحرير هذا الخبر على الخطأ الذي حدث.

الخرطوم: ابومهند العيسابي

السوداني

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