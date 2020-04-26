سودانيون يطالبون قناة mbc بحذف تحية رامز جلال (من الاسكندرية ل حلايب وشلاتين) في حلقات “رامز مجنون رسمي”





صبري، زوجة رجل الأعمال الشهير، أحمد أبو هشيمة، حتى تصدر الاسمان صدارة الأكثر تداولًا في موقع “توتير”.

ولم يتوقف البرنامج عند المتابعة الواسعة أيضًا، إذ يواجه أيضًا انتقادات غير مسبوقة، ومن أبرز من تصدروا حملة الانتقادات، الناشط المصري المتواجد بالولايات المتحدةالأمريكية، وائل غنيم، حيث طالب بوقف بث البرنامج.

وقال النائب البرلماني المصري، سعيد حساسين، في تصريحات صحفية محلية، إن “برنامج رامز جلال رغم كثرة الشكوى وأنه يستفز الناس، إلا أنه هذا العام تجاوز كل الخطوط ولا يقدم أي فائدة للمجتمع، لذا لابد من وقفه”.

وأغضبت فناة إم بي سي (mbc) الجمهور السوداني في شهر رمضان الكريم، وبحسب متابعة كوش نيوز يبدأ رامز جلال حلقاته بتكرار عبارة (من الاسكندرية ل حلايب وشلاتين)،وبحسب رصد لصفحات التواصل، أغضب رامز وقناة ام بي سي، السودانيين بإعتبار أن ذلك إستفزاز غير مبرر في منطقة عليها نزاع بين السودان ومصر منذ العام 1956.

وبحسب متابعة كوش نيوز لمنصات التواصل الإجتماعي،يطالب السودانيون قناة mbc بحذق عبارة رامز المكررة يومياً (من الاسكندرية ل حلايب وشلاتين).

الخرطوم (كوش نيوز)

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