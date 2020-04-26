سهير رمزى باكية: أجهضت حملى 3 مرات بسبب الفن.. وندمانة













كشفت الفنانة الكبيرة سهير رمزى، أن طريقتها فى الزواج كانت اختيار الشخص الذى ينال إعجابها فقط دون تعقيدات أو التقيد بأى شىء آخر، قائلة: “أنا كنت بتجوز الراجل اللى بيعجبنى، ومبدئى دائما فى الحياة أننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بها”، نافية إقبالها على أى علاقة غير شرعية أو زواج عرفى.

وأوضحت سهير رمزى، فى تصريحات تليفزيونية، أن أقصر فترة زواج عاشتها وكانت سنة واحدة فقط مع الفنان الكبير محمود قابيل، مؤكدة أنه إنسان وفنان جميل ولكن اختلفا فى زواجهما فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقبل بأى زواج عرفى أو غير رسمى، وأن سبب استقرارها فى زواجها الأخير لمدة 17 سنة هو كبر السن، وعدم وجود والدتها، ووصولها إلى مرحلة احتياجها إلى رفيق لحياة مستقرة.

وفجرت الفنانة سهير رمزى، مفاجأة عن قيامها بإجهاض حملها عدة مرات بسبب كثرة انشغالها بالأعمال الفنية، ودخلت فى نوبة بكاء قائلة: “أجهضت نفسى 3 مرات وندمت أنى عملت كده، والشغل والشهرة والنجومية كانت بتاخدنى من الأمومة، وحسيت بندم اللحظة دى لما ماما توفت، وأنا ناقصنى حاجات كتير بعد وفاة ماما”.

وعن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية، أفادت سهير رمزى، بأن الزعيم عادل إمام أفضل ممثل لعبت دورًا بجانبه.

اليوم السابع