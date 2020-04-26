خبير معلومات: الهدف من بعض منصات التواصل الاجتماعى جذب الانتباه وكسب المال





قال الدكتور محمد الجندى خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الفكرة الأساسية من بعض المنصات على مواقع التواصل الاجتماعى هى لجذب الانتباه للحصول على الكثير من الأموال، مشيرًا إلى أن المنصات مثل تيك توك هو موقع صينى، وهذا التطبيق يجذب عددا كبيرا من المتابعين ونشر الفيديوهات والمحتويات عليه وشروطه لا تكون كشروط موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب” عن طريق المحتويات غير المألوفة، مشيرا إلى أن عدد المتابعين هو الذى يحدد قوة تلك المنصات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد الجندي، خلال مداخله عبر خاصية سكايب فى برنامج مساء dmc، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، إن تطبيق تيك توك، مر عليه فترة طويلة للغاية في العمل، وكان يسمى باسم ميوزيكلي، ويتم وضع مقطع غنائي ويقوم صاحب الأكونت بتحريك فمه مع الأغاني، وانتشر انتشارا كبيرا بين شريحة الشباب صغار السن، وأصبح عليه “ترافيك” كبير للغاية، وبالتالي بدأ الاتجاه لعمل إعلانات على أصحاب الحسابات التي تجمع أكبر عدد من المتابعين.

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات، أن كل موقع وضع شروط للتعامل من خلاله، مشيرا إلى أن هناك خروقات كثيرة في تطبيق تيك توك أو لايكي، منها أنه لا يتم الإبلاغ عن أي محتوى يتم وضعه، بالإضافة إلى أنه لا يزيل المحتوى إذا تم سرقته من مكان أخر، بعكس فيس بوك وتويتر، حيث يمكن الإبلاغ على محتوى يتم وضعه عليهما إذا كان غير لائق أو مخل بالآداب العامة.

اليوم السابع

شارك الموضوع :





