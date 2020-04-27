تعرف على رد ميس حمدان بعد هجوم صفحات التواصل الاجتماعى عليها بسبب إعلانها





تعرضت الفنانة ميس حمدان لموجة من الانتقادات اللاذعة على صفحات التواصل الاجتماعى، بعد ظهورها بأحد الإعلانات الخاصة بالملابس الداخلية، مما اعتبره البعض إخلالا بالآداب العامة، وذلك بسبب تصرفاتها وكلمات الأغنية التي وصفها رواد التواصل الاجتماعي بالجرىء والمنافى للآداب والذوق العام، وحينما تحدثنا معها لمعرفة رد فعلها على توقف الإعلان والانتقادات التى تعرضت لها قالت: “لا تعليق”.

وقال باسل سماقية، رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لمنتج الإعلان، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن المجموعة قررت وقف عرض الإعلان على الشاشات المصرية بدءا من اليوم، نزولا إلى رغبة المواطنين، مشيراً إلى تلقيه ردود الفعل حول الإعلان وجرى مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة المجموعة والتي قررت وقف الإعلان.

وأضاف سماقية أن هناك 3 بدائل أخرى للإعلان وهي إعلانات جاهزة يجرى المفاضلة فيما بينها الآن، لافتاً إلى تقديره المجلس الأعلى للإعلام.

وكان صالح الصالحى، عضو لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا لها ظهر اليوم، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن مخالفات إعلان أحد المنتجات للملابس الداخلية.

وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة ستتخذ توصيات عاجلة بشأن مخالفات إعلان الملابس الداخلية سيتم رفعها للمجلس لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن المخالفات.

اليوم السابع

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