الصحة العالمية: توقفوا عن التواجد بالمحال والأسواق بأعداد كبيرة منعا لكورونا





حذرت منظمة الصحة العالمية من التواجد فى الزحام منعا لعدوى كورونا وقالت ‏إنه “يجب منع تجمع أعداد كبيرة من الأشخاص فى الأماكن العامة مثل الأسواق والمحال التجارية”.

وأشار مكتب المنظمة فى مصر، فى منشور توعوى، إلى ضرورة الحفاظ على مسافة 1 متر على الأقل بين الأفراد.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

وأهابت الوزارة بكافة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة خاصة من كبار السن والسيدات الحوامل ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل فى المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائى صحى مما يقوى الجهاز المناعى، مشددة على أنه فى حال الشعور بأى أعراض يجب الاتصال فورا بالخطين الساخنين 105 و15335 أو التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقى الخدمة الطبية.

اليوم السابع

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