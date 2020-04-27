ماذا قال ترامب لميلانيا في عيد ميلادها الخمسين

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، الأحد، زوجته ميلانيا بمناسبة عيد ميلادها الخمسين، من خلال تغريدة على صفحته على موقع “تويتر”.
وكتب الرئيس الأمريكي على “تويتر”:
“عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى”.
بدوره هنأ البيت الأبيض زوجة الرئيس الأمريكي عبر تغريدة في موقع تويتر تضمنت صورا لميلانيا في عدة مناسبات سابقة.
ولدت ميلانيا ترامب في 26 أبريل/نيسان 1970، وهي عارضة أزياء سابقة ولدت في سلوفينيا، والتي كانت جزءاً من يوغوسلافيا حينها، أصبحت مقيمة دائمة في الولايات المتحدة عام 2001.
سبوتنيك
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