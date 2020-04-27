توم هانكس يتبرع بدمه ويطالب بإطلاق اسمه على لقاح فيروس كورونا





تبرع النجم الهوليوودي توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون بدمهما بعد تعافيهما من مرض “كوفيد 19” من أجل تطوير لقاح لفيروس كورونا.

ووفقا لمجلة “فاريتي” الأمريكية، قرر توم هانكس وزوجته التبرع بالدم والبلازما لأبحاث تقام حول علاج أو مصل لفيروس كورونا، بعدما علما أن أجسادهما تحمل الأجسام المضادة للفيروس.

ونقلت المجلة عن هانكس، قوله ممازحا:” لا بد من تسمية اللقاح على اسمي، آمل أن يقوموا بصنع دواء ويسموه هانكسينا”.

وكان الثنائي قد أصيب بـ فيروس كورونا ووضعا في الحجر الصحي بأستراليا قبل أن يستكمل علاجهما ويعودان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى إنه عانى من آلام شديدة.

وكشف هانكس أن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التي عانت أكثر منه، من ارتفاع أكبر فى درجة الحرارة، وفقدت الإحساس بالتذوق والشم.

سبوتنيك

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