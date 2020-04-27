سهير رمزي تكشف أسرارا خاصة… أجهضت 3 مرات وسبب “غير متوقع” لانفصالها عن فاروق الفيشاوي





كشفت الفنانة المصرية، سهير رمزي، عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة، ومنها إجهاض نفسها 3 مرات بسبب الفن، وزواجها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وقالت في لقائها مع برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، أمس الأحد، المذاع على فضائية “القاهرة والناس” من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي إن زيجاتها عديدة، ولكن كانت أقصر مدة زواج لها لمدة عام، وكانت من الفنان محمود قابيل.

كما تطرقت سهير رمزي لفترة زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي في تسعينيات القرن الماضي، نافية أن يكون سبب انفصالهما هو الإدمان أو الخيانة، ولكن لعدة تفاصيل أخرى في الحياة.

كما كشفت الممثلة المصرية عن مفاجأة في البرنامج، وهي أنها أجهضت نفسها 3 مرات بسبب حبها للفن.

وقالت وهي في نوبة بكاء: “أجهضت نفسي 3 مرات وندمت أنني فعلت ذلك ولعدم إنجابي أطفال، والعمل والشهرة والنجومية كانوا يشغلوني عن الأمومة وشعرت بندم هذه اللحظة عندما توفيت والدتي، وأصبح هناك الكثير من الأمور تنقصني بعد رحيلها”.

كما أفصحت في البرنامج أنها كادت أن تقتل والدتها بالخطأ، بعد أن أعطتها منظف على أنه دواء لها.

وأعلنت سهير رمزي عن دراستها حاليا لمشروع تقديم الشخصية الدينية، رابعة العدوية، في مسلسل تلفزيوني، لكنها أوضحت أنه في حال موافقتها على الدور ستقدمه في المرحلة التي التزمت فيها دينيا.

وكانت سهير رمزي قد أثارت جدلا في 2019، بخلعها الحجاب بعد مرور ربع قرن.

سبوتنيك

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