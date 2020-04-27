هل تكون صدفة جديدة…مسلسل “سيمبسون” تنبأ بتسلم أخت زعيم كوريا الشمالية للحكم..فيديو





بدأت شائعات وتكهنات بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعد تخلفه عن حضور احتفــال رسمي بــارز في 15 أبــريل/ نيسان، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي، إنه من المحتمل أن كيم خضع لجراحة في شرايين القلب أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ليتردد اسم أخت الزعيم، كيم يو جونغ، كخليفة محتملة لقيادة كوريا الشمالية بعد أخيها، والتي بدأت منذ فترة في الظهور العلني بين الحين والآخر.

وعاد مسلسل الكرتون الأمريكي الشهير “عائلة سيمبسون” للظهور للأضواء، حيث توقع في أحد أجزائه ظهور شخصية أخت الزعيم الكوري الشمالي، على متن دبابة في الوقت الذي حاصر فيه عدد من الجنود عائلة سيمبسون، بحسب ما نشرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وتم تداول هذا المقطع المصور بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان “عائلة سيمبسون فعلت ذلك مرة أخرى. أخت كيم جونغ أون قادمة إلى السلطة”.

يذكر بأن كيم يونغ أون كانت ترافق الزعيم الكوري الشمالي في زياراته الرسمية وفي المناسبات الوطنية، كما كانت أول فرد من الأسرة الحاكمة تزور كوريا الجنوبية ضمن وفد رفيع المستوى مشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018.

سبوتنيك

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