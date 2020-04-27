“كفوا عن أحلامكم المريضة”… ظريف يعلق على تقارير عودة أمريكا للاتفاق النووي





علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، على التقارير التي ذكرت أن “الولايات المتحدة تريد العودة إلى الاتفاق النووي بغرض تمديد الحظر على إيران”.

وقال ظريف عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “قبل عامين أعلن مايك بومبيو (وزير الخارجية الأمريكي) ورئيسه، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، على أمل أن تؤدي حملة الضغوط القصوى إيران إلى نتيجة. ولكن بعد الفشل الذريع لهذه السياسة، فإن (بومبيو) يريد مرة أخرى العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة.

ووجه وزير الخارجية الايراني كلامه إلى المسؤولين الأمريكيين قائلا: “كفوا عن أحلامكم المريضة، فالشعب الايراني يقرر مصيره دائما”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قال إن منظمة الصحة العالمية قامت بمجهود كبير لدعم إيران في مواجهة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 89 ألف شخص حول العالم.

وأضاف أن “الأمم الصديقة ساندت إيران في التصدي لفيروس كورونا، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة علينا”.

وتابع: “تلك العقوبات تعرض حياة المصابين الإيرانيين للخطر”، مشيرا إلى أن بلاده تحتاج إلى مهمات طبية بصورة ملحة لمواجهة الفيروس”.

سبوتنيك

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