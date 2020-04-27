بالفيديو.. مفاجأة: لوشي جلست على الكرسي الكهربائي قبل الممثلة المصرية ياسمين صبري بسنوات.. شاهد لحظة بكاء النجمة السودانية لوشي





كشف الإعلامي السوداني مازن تامر والذي أشتهر في سنوات ماضيات بتقديم برنامج الكاميرا الخفية عن مفاجأة كبيرة لزميلته الإعلامية آلاء المبارك “لوشي” ولجمهورها ومتابعيها.

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد جاءت مفاجأة مازن في مقطع فيديو قام بنشره على حساب الإعلامية السودانية الشهيرة يظهر من خلاله وهو يقوم بممازحتها بطلقات كهربائية أثناء جلوسها على كرسي وحدة المونتاج (خلف الكواليس) عبر إحدى القنوات التي كانا يعملان بها.

نجمة قناة الهلال عبرت عن خوفها الكبير من تصرفات زميلها ووضح ذلك من خلال صرخاتها واستنجادها بزملائها المتواجدين معها داخل الوحدة, حيث طالبتهم بالتدخل وانقاذها من مازن تامر.

وكان الإعلامي قد كتب للحسناء لوشي على حسابها (انتي اتكهربتي قبل ياسمين صبري بسنين) لترد عليه لوشي بحسب ما رصد محرر كوش نيوز (بتفرق كهرباء من كهرباء).

الخرطوم _ النيلين

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