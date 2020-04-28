علماء من روسيا وليتوانيا يتوصلون إلى لقاح مضاد للشيخوخة





اقترح علماء من روسيا وليتوانيا طريقة للوقاية من أمراض المناعة الذاتية المرتبطة بالشيخوخة – على وجه الخصوص، أمراض مثل تصلب الشرايين ومرض الزهايمر ومرض باركنسون، تم نشر مقال حول هذا الموضوع في المجلة العلمية الدولية Expert Review of Vaccines.

وأوضح أحد مؤلفي العمل، الأستاذ في جامعة البلطيق الفيدرالية “كانط” (كالينينغراد) فيكتور سيلدتسوف: “في الطبيعة، هناك العديد من الآليات البيولوجية التي تحد من حياة الشخص، أحدها، وربما الأكثر أهمية، هو المناعة”.

وفقًا له، خلال حياة الإنسان، يقل نشاط خلاياه المناعية، الخلايا اللمفاوية التائية، بشكل تدريجي ضد مسببات الأمراض الخارجية يتم استبداله تدريجيًا بالعدوان على أنسجة جسده. وهذه الهجمات هي التي تسبب أمراض المناعة الذاتية التي ترتبط عادة بالشيخوخة”.

اقترح سيلدتسوف وألكسي ديلفيغ، باحث في شركة Innovita Res الليتوانية، استخدام طريقة التلقيح اللمفاوي لمنع تطور أمراض المناعة الذاتية. تهدف هذه التقنية إلى تحفيز آلية مناعية طبيعية تعوق تطور أمراض المناعة الذاتية. في السابق، أظهر هذا التطعيم فعاليته السريرية في علاج التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا لتقرير صادر عن الجامعة.

وأضاف سيلدتوف: “نهج آخر في مكافحة الشيخوخة المناعية هو إنشاء بنك مناعي لتخزين الخلايا المناعية التي تم الحصول عليها في سن مبكرة. عند إدخالها في جسم كبير السن، يمكن لهذه الخلايا تعزيز الحماية المناعية المضادة للعدوى، والسيطرة على نشاط خلايا المناعة الذاتية “القديمة” وبالتالي إطالة عمر الإنسان”.

ووفقا له، فإن أنسب مادة للحقن هي الخلايا المناعية للشخص نفسه، وهذا يتطلب وجود بنك مناعي.

وأضاف العالِم: “في الشباب، يمكن للشخص أن يودع خلاياه المناعية، وبعد ذلك، على سبيل المثال، بعد 65 عامًا، يحقنها للوقاية من الأمراض المعدية وأمراض المناعة الذاتية. إن هذه التقنيات، على الرغم من أنها لن تحل جميع مشاكل الإنسان الصحية ولن تمنحه الخلود، إلا أنها ستكون قادرة على إطالة الحياة وتحسين جودتها”.

سبوتنيك

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