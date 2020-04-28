(قروبات واتساب) لختم القرآن في رمضان





تلاحظ تحول عدد من القروبات الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي واتساب إلى قروبات لختم القرآن الكريم في رمضان حيث غابت الونسة والنكات ومقاطع الاغاني والفيديوهات واكتفى القائمين على أمر هذه المجموعات بالسماح بتبادل الاخبار العاجلة ولكن الأساس أصبح هو الأدعية وإرسال جزئين يوميا من القرآن حتي يتم ختمه مرتان في الشهر وهناك من يقومون بارسال ثلاثة أجزاء ، وفي هذا الصدد قالت نادية المسئولة من احد المجموعات النسائية الخاصة بالطبخ والوجبات السودانية ويضم فئات مختلفة من المجتمع موظفات وإعلاميات ودكاترة ومهندسات إلى جانب ربات بيوت قالت ان رمضان فرصة للتقرب الى الله لذلك فأن أي شي آخر يصبح مؤجل بالرغم من ان هناك وجبات لا تؤكل الا في رمضان وبعض الوصفات خاصة بالشهر الفضيل الا اننا خصصنا القروب للايمانيات فقط من أدعية واجزاء قران.

صحيفة آخر لحظة

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