تجنب تناول البيتزا في شهر رمضان





حذرت دراسة ألمانية حديثة من الإفراط في تناول البيتزا، موضحة أن ظاهرة العطش المرافقة لتناول البيتزا تحدث لسببين.

بحسب المعهد الألماني للتغذية البشرية، السبب الأول هو أن عجينة البيتزا عادة ما تكون جافة وتحتوي على نسبة ماء قليلة.

أما السبب الثاني هو أن مستوى الملح مرتفع للغاية في هذا النوع من الطعام، ما يجعل الجسم يطلب المزيد من الماء.

وأوضح الخبراء أن تناول 200- 400 غرام من البيتزا يدخل إلى الجسم ما يوازي 5 غرامات من الملح، وبحسب منظمة الصحة العالمية لا يجب تناول أكثر من ستة غرامات من الملح يوميا، حتى لا يتعرض الجسم للعطش.

ويعد شرب العصير مع البيتزا من الخيارات السيئة، لاحتواء العصير على سعرات حرارية مرتفعة، كما ينصح بعدم شرب الكحول أو المشروبات الغازية كونها لا تمد الجسم بالماء.

وخلصت الدراسة إلى أن الماء فقط، أو الماء المضاف له نكهة قليلة من طعم العصير هو أفضل ما يمكن تناوله مع البيتزا.

سبوتنيك

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