الهند تدخل لأول مرة ضمن الدول الثلاث الأولى الأكثر إنفاقا على التسلح عام 2019





كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أنه وفقًا لنتائج عام 2019، دخلت الهند لأول مرة ضمن الدول .الثلاث الأولى ذات الإنفاق العسكري الأعلى

موسكو -سبوتنيك. ونقلت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية الناطقة باللغة الإنجليزية عن التقرير أنه زادت حجم نفقات البلاد على احتياجات الدفاع على مدار العام بنسبة 6.8% ووصل إلى 71.1 مليار دولار. وهكذا، وبشكل غير متوقع بالنسبة للعديد من الخبراء، احتلت الهند المرتبة الثالثة في هذا الترتيب، وخسرت فقط أمام الولايات المتحدة والصين.

ويوضح معدو التقرير أن “التوترات والمنافسات مع كل من باكستان والصين أصبحت أحد العوامل الحاسمة لصالح زيادة الإنفاق العسكري”.

كذلك يشير المحللون أيضًا إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا الماضية (1990-2019)، زاد حجم الإنفاق العسكري في الهند بنسبة 259%، وخلال العقد الماضي بنسبة 37%. وفي الوقت نفسه، بلغت حصة هذه النفقات نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي الوطني في عام 2010 الـ2.7%، وانخفضت في 2019 إلى 2.4%.

وتؤكد الصحيفة إلى أن ازدياد حجم الإنفاق العسكري في الهند على مدى السنوات العشر الماضية يعود إلى عدد من الأسباب، بما في ذلك ازدياد الرواتب لـ 1.4 مليون موظف، وزيادة المعاشات التقاعدية لأكثر من مليونين من قدامى المحاربين، بالإضافة إلى مشتريات الأسلحة التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





