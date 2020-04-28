حسن عسيري لرامز جلال بعد انتهاء المقلب: إنت فعلا مجنون رسمي





حل الفنان حسن عسيري، ضيفًا على رامز جلال، في خامس حلقات برنامجه «رامز مجنون رسمي»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الثلاثاء.

وطالب «عسيري» بعد انتهاء المقلب الذي نفذه رامز جلال بأن يتركه يرحل، قائلًا: «أسألك بالله تخليني أمشي، إنت مجنون فعلًا رسمي».

ويقوم برنامج رامز جلال هذا العام، على فكرة استدراج الضحايا لاستضافتهم في برنامج بعنوان «الحقيقة»، من تقديم الإعلامية أروى، ليظهر بعد ذلك رامز بشكل مفاجئ، ويبدأ في تعذيب وإذلال الضحية، من خلال وسائل مختلفة.

واشتهر رامز جلال بتقديم برامج المقالب في رمضان منذ عام 2011، حيث قدم في السابق برامج: «رامز قلب الأسد»، و«رامز ثعلب الصحراء»، و«رامز عنخ آمون»، و«رامز قرش البحر»، و«رامز واكل الجو»، و«رامز بيلعب بالنار»، و«رامز تحت الأرض»، و«رامز تحت الصفر».

اليوم السابع

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