السفارة السودانية تطلق استمارة إلكترونية لحصر عدد رعاياها العالقين بمصر





أطلقت سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، نموذجا ًإلكترونياً لحصر عدد السودانيين العالقين في مصر، وفقًا لخطة وزارة الخارجية السودانية لإجلاء العالقين السودانيين بمصر.

وكانت الخارجية السودانية قد طالبت السفارة بحصر جميع العالقين وفقًا لتصنيفاتها لوضع خطة استراتيجية لإجلائهم إلى السودان.

في وقت طلبت فيه السفارة من جميع مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في مصر الذين يرغبون في العودة الإسراع بملء التفاصيل الخاصة بهم في الاستمارات المحددة لذلك.

وطلبت السفارة من كل العالقين يمصر، الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بها، وإكمال المعلومات الخاصة بالاستمارة التي وضعت لحصر العالقين وتصنيفاتهم المختلفة.

السوداني

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