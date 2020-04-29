6 أطعمة ومشروبات على مريض الربو تجنبها





يُعد الربو حالة تضيق فيها المسالك الهوائية وتتورم وتفرز المزيد من المخاط مما يتسبب في جعل التنفس صعبًا ويثير السعال والأزيز وضيق التنفس.

مرض الربو

وهناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات المضرة بمريض الربو:

التدخين وشرب الكحوليات.

تناول الحلويات التي تحتوي على ألوان صناعية.

مرض الربو

تناول المشروبات الغازية.

تناول الشطة بأنواعها.

التواجد في أماكن الهواء الملوث.

تناول البطاطا المقلية.

٥ أضرار في إستخدام بخاخة الربو

وينصح الأطباء بالبعد التام عن الأشياء التي تؤدي إلى حوث نوبة الربو، والالتزام بالإرشادات الصحية.

شارك الموضوع :





