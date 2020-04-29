ماريا “المرأة الرائعة” تعاقب رجلا بسبب التحرش (فيديو)





لقنت المقاتلة البرازيلية ماريا ريبيرو لاعبة الفنون القتالية المختلطة “MMA” رجلا مشاكسا درسا لن ينساه، على سلوكه الخادش للحياء، وذلك قبل أن تصل الشرطة وتنقذ المشاكس.

وأوضحت ماريا ريبيرو أنها خرجت مع شقيقتها من المنزل خلال الحجر الصحي لشراء بعض الحاجيات من المتجر القريب، لتتعرضا لتحرش من قبل رجل كان يسير على دراجته فتوقف ونزل منها قبل أن يتعرى يلوح بعضوه التناسلي.

ولا شك أن الرجل قد ارتكب حماقة كبيرة فهو لم يكن أن يواجه ماريا ريبيرو التي أسقطت منافستها في أول نزال لها في مسيرتها الاحترافية خلال دقيقة واحدة، وطالبت المقاتلة منه بالكف عن ذلك، وبعد عدة مناشدات من دون جدوى، تمكنت ريبيرو من الانقضاض على الرجل بعد مطاردته لعدة دقائق، ومعاقبته قبل تسليمه للشرطة.

وحققت ماريا ريبيرو (27 عاما) الملقبة بالإمرأة الرائعة، 5 انتصارات في مسيرتها الاحترافية حتى الآن مقابل 3 هزائم.

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